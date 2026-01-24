Protezione civile delle Pubbliche Assistenze una giornata di confronti

Il 24 gennaio 2026 a Campi Bisenzio si è svolta una giornata dedicata alla Protezione Civile delle Pubbliche Assistenze. L’obiettivo è stato confrontarsi sulle strategie per integrare il modulo sanitario e la protezione civile, promuovendo la formazione continua dei volontari. Un momento di approfondimento e condivisione per rafforzare la preparazione e l’efficacia degli interventi in situazioni di emergenza.

Campi Bisenzio (Firenze), 24 gennaio 2026 – Creare un'area delle emergenze per tenere insieme il modulo sanitario con la protezione civile, e puntare alla formazione costante dei volontari per dare loro la giusta preparazione all'intervento in caso di necessità. Sono le linee guida della giornata organizzata dalla protezione civile delle Pubbliche Assistenze Toscane a Spazio Reale, a San Donnino. Giornata che si è aperta con i saluti del presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, del responsabile di protezione civile Anpas Nazionale, Alessandro Benini, e del direttore della Difesa del suolo e protezione civile della Regione, Giovanni Massini, oltre al sottosegretario alla presidenza della Regione, Bernard Dika.

