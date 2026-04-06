Niente acqua per nove ore in tutto il centro abitato | lavori di Aqp

Nella giornata di oggi, il centro abitato di Oria ha dovuto fare a meno dell’acqua per circa nove ore a causa di lavori di manutenzione eseguiti dall’Acquedotto Pugliese. L’intervento, finalizzato al miglioramento del servizio, ha comportato la sospensione temporanea della fornitura idrica in tutta l’area interessata. Nessuna comunicazione ufficiale ha segnalato eventuali disagi oltre il previsto durante il periodo di intervento.

Interventi dell'azienda per il miglioramento del servizio: sospensione idrica a partire dalle 21:00 del 9 aprile con ripristino alle 06:00 del 10 aprile ORIA - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Oria. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere idriche. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica dal 9 al 10 aprile nell'abitato della Città Federiciana. La sospensione avrà la durata di nove ore, a partire dalle 21:00 del 9 aprile con ripristino alle 06:00 del 10 aprile. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Lavori Aqp a Mola, il 28 gennaio stop all'erogazione di acqua Leggi anche: Lavori Aqp a Conversano, il 31 marzo stop all'erogazione di acqua Argomenti più discussi: Niente acqua anche a Pasqua e Pasquetta in 13 comuni del Chietino: le interruzioni idriche programmate; Potenza, niente acqua in queste zone: attivo il servizio autobotte! Ecco i dettagli; Fiumi in piena nel Maceratese, due giorni d’allerta (Foto/Video); Emergenza acqua nel Pescarese | ospedale a secco e comuni in crisi. La denuncia: zampe incastrate e niente acqua, il trasporto degli ovini per #Pasqua x.com 400 MILA VENETI HANNO BEVUTO ACQUA INQUINATA: NON ABBIAMO IMPARATO NIENTE LA DESTRA BOCCIA IL NOSTRO EMENDAMENTO PER MONITORARE LA NUOVA CONTAMINAZIONE DA PFAS DOVUTA AI CANTIERI DELLA PEDEMONTAN facebook