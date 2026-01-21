Lavori Aqp a Mola il 28 gennaio stop all' erogazione di acqua

Lunedì 28 gennaio, a Mola, si verificherà una sospensione dell’erogazione di acqua. Acquedotto Pugliese eseguirà interventi di manutenzione straordinaria su alcune condotte principali della rete idrica. La chiusura temporanea è necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto, e si prevede che il servizio torni regolare al termine dei lavori. Si consiglia di pianificare di conseguenza l’approvvigionamento idrico in questa giornata.

Rubinetti chiusi a Mola il prossimo 28 gennaio. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria di alcune condotte di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell'abitato. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere.

