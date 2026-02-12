Mantova bus del trasporto pubblico finisce in un canale a San Giorgio Bigarello | feriti autista e due ragazzini

Un autobus del trasporto pubblico è finito in un canale a San Giorgio Bigarello, nel Mantovano. L’incidente si è verificato intorno alle 14 di oggi e ha coinvolto l’autista e due ragazzini minorenni. Tutti e tre sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno estratto le persone dall’acqua e le hanno portate in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

(Adnkronos) – Tre persone, tra cui due ragazzi minorenni e l'autista di un bus, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, nel Mantovano. L'autobus, un mezzo della linea 6 di Apam, la società che gestisce il trasporto pubblico urbano per conto del Comune di Mantova, era.

