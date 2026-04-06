Nico Gonzalez festeggia il compleanno | il messaggio di auguri della Juventus – FOTO

La Juventus ha inviato un messaggio di auguri a Nico Gonzalez, che oggi compie gli anni. L’esterno argentino, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, ha ricevuto le felicitazioni ufficiali della società bianconera. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social del club, accompagnata da una foto che ritrae Gonzalez. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo all’evento o ai commenti ufficiali successivi.

Nico Gonzalez festeggia il compleanno: il messaggio di auguri della Juventus per l’esterno argentino in prestito all’Atletico. Oggi è una giornata speciale per Nico Gonzalez. L’esterno argentino compie infatti 28 anni, un’età che segna la piena maturità calcistica. Per celebrare questo importante traguardo, la Juventus ha voluto dedicargli un pensiero speciale, facendogli pubblicamente gli auguri ufficiali tramite un post condiviso sui propri canali social. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il contesto e le prospettive L’esperienza estera: Attualmente, l’attaccante si trova lontano da Torino, essendo impegnato nella sua avventura in Spagna con la prestigiosa maglia dell’Atletico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez festeggia il compleanno: il messaggio di auguri della Juventus – FOTO Compleanno David, gli auguri della Juventus all’attaccante canadese: il messaggio – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno David, gli auguri della Juventus all’attaccante canadese che spegne quest’oggi 26 candeline. Compleanno Bremer: il messaggio di auguri della Juventus per il difensore brasiliano – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno Bremer: il messaggio di auguri della Juventus per il difensore brasiliano diffuso attraverso una nota ufficiale... Si parla di: Passano gli anni, segna sempre Lewandowski: il Barça rimonta l'Atletico e vede la Liga. Pagina 0 | Nico Gonzalez-Atletico Madrid, ora è ufficiale: il comunicato e i dettagliDopo una sola stagione a Torino, si conclude l’avventura di Nico González con la maglia della Juventus. L’attaccante argentino si trasferisce all’Atlético Madrid con la formula del prestito, che potrà ... tuttosport.com Follia Nico Gonzalez in Atletico Madrid-Barcellona: Lookman ignorato, rissa in campo e polemiche VarL'espulsione dell'ex Juventus Nico Gonzalez condizione Atletico Madrid-Barcellona: la decide Lewandowski nel finale, il Real Madrid crolla, catalani in fuga. sport.virgilio.it