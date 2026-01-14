Compleanno David gli auguri della Juventus all’attaccante canadese | il messaggio – FOTO
La Juventus ha rivolto gli auguri di buon compleanno a David, l’attaccante canadese che oggi compie 26 anni. La squadra ha condiviso un messaggio di auguri ufficiale, riconoscendo il contributo del giocatore alla rosa. Un gesto semplice che sottolinea l’attenzione della società nei confronti dei propri atleti, in un momento speciale come questo.
Compleanno David, gli auguri della Juventus all’attaccante canadese che spegne quest’oggi 26 candeline. Il messaggio del club bianconero. La Juventus festeggia Jonathan David nel giorno del suo 26esimo compleanno. IL MESSAGGIO – « Primo compleanno in bianconero per Jonathan David, arrivato alla Juventus la scorsa estate e che oggi, 14 gennaio 2026, compie 26 anni. L’attaccante canadese classe 2000, reduce da ottime prestazioni contro Sassuolo e Cremonese – in entrambe le sfide ha trovato anche la via del gol – si sta ritagliando un ruolo sempre più importante e da protagonista nell’attacco della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Tanti auguri, Jonathan!
