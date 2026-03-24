‘Finché morte non ci separi 2’ | Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton parlano del film e dei loro ruoli

Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton hanno partecipato ieri pomeriggio alla presentazione del film “Finché morte non ci separi 2” al Cinema Barberini di Roma. L’evento è stato organizzato per mostrare il nuovo film, diretto da Matt Bettinelli-Olpin, e le due attrici hanno condiviso le loro impressioni sui ruoli interpretati. La proiezione del film è seguita da un confronto tra le protagoniste e il pubblico presente.

S arah Michelle Gellar e Kathryn Newton hanno presentato ieri pomeriggio al Cinema Barberini di Roma, il loro ultimo film Finché morte non ci separi 2, diretto da Matt Bettinelli-Olpin. Le due attrici hanno ricoperto i ruoli rispettivamente di Faith (Kathryn Newton), e Sarah Michelle Gellar Ursula Danforth. In questo gioco del terrore nessuno è al sicuro. Scopriamo insieme come le due attrrici hanato il film, i loro personaggi, e il genere horror, al quale entrambe sono legate. Il racconto orrifico del franchise. Matt Bettinelli-Olpin ( Finché morte non ci separi, Scream VI, Abigail e il prossimo capitolo del franchise de La Mummia ) ha diretto un cast principale al femminile in questo horror splatter all’ultimo sangue. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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