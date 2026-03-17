Kathryn Newton, interprete di Cassie Lang in Avengers: Doomsday, ha rotto il silenzio sul suo personaggio. Il film, che uscirà a maggio 2026, vede coinvolti il Marvel Cinematic Universe e gli X-Men in un crossover molto atteso. L’attesa tra i fan cresce mentre i primi teaser alimentano l’entusiasmo. La pellicola si prepara a portare in sala un nuovo capitolo di questa saga.

Il countdown per Avengers: Doomsday è ufficialmente iniziato. Mentre l’attesa per l’uscita nelle sale (prevista per maggio 2026, con i fan già in fermento dai primi teaser) si fa sentire, il crossover tra il Marvel Cinematic Universe e il mondo degli X-Men promette scintille. Tra i ritorni confermati di Thor e Steve Rogers e l’esordio di icone come Charles Xavier e Magneto, resta però un’incognita: che fine ha fatto Cassie Lang? L’intervista: Kathryn Newton tra segreti e ambizioni. Durante la promozione del suo nuovo film Finché morte non ci separi 2 ( Ready or Not 2 ), Kathryn Newton ha risposto alle domande di ComicBook sul futuro del suo personaggio nel MCU. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers: Doomsday – Kathryn Newton rompe il silenzio sul destino di Cassie Lang

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