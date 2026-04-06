In Italia, la scena politica continua a evolversi con un quadro sempre più complesso. Recentemente, sono emerse dichiarazioni che indicano un aumento della competitività nel campo politico, senza però mettere in discussione la stabilità della leadership attuale. Le dinamiche tra le varie forze si sviluppano tra alti e bassi, mentre le alleanze si rinnovano e si rafforzano in vista di prossimi appuntamenti elettorali. La situazione rimane in continua trasformazione, tra sondaggi e strategie di lungo termine.

In Italia la politica non dorme mai, ma spesso sogna male: leadership che si misura ogni giorno con sondaggi e opinione pubblica, coalizioni che oscillano tra tattiche di sopravvivenza e calcoli di potere, e dossier internazionali che trasformano ogni mossa in un test di resistenza. In questo contesto, il referendum (o meglio l’onda lunga che si è innescata a seguito della vittoria del No) — più simbolo che rottura — ha acceso luci e ombre, mostrando chi ha forza, chi bluffa e chi deve ancora decidere come muoversi. Ne parliamo con il politologo dell’Università della Tuscia, Luca Massidda. Professor Massidda, il governo ha retto l’urto del referendum o ha giocato d’astuzia? Direi entrambe le cose. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nessuna spallata a Meloni, ma il campo largo ora è (più) competitivo. Parla Massidda (Tuscia)

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Vannacci lascia, Salvini soffre. Ma il governo (pro Kyiv) no. Parla MassiddaL’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega apre uno spazio a destra del centrodestra e mette in difficoltà soprattutto Matteo Salvini.