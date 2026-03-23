È tutta politica: un referendum come gli altri. Più che una consultazione sui quesiti, si è trasformato in un test politico a tutti gli effetti, capace di misurare rapporti di forza, capacità di mobilitazione e soprattutto la tenuta degli schieramenti sui territori. Con indici interessanti al Sud, che ha voltato le spalle all’esecutivo. Il risultato finale, con la vittoria del No, restituisce l’immagine di un Paese diviso ma, in alcune zone geografiche, coerente nei suoi comportamenti elettorali. Inevitabile, in questo quadro aprire una riflessione sulle prossime politiche. Formiche.net ne ha parlato con Alessio Vernetti, sondaggista di YouTrend. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il campo largo mobilità di più, ma è presto per dire Palazzo Chigi. Parla Vernetti (YouTrend)

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