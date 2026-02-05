vannacci lascia salvini soffre ma il governo pro kyiv no parla massidda

Vannacci lascia, e Salvini si trova in difficoltà. Il governo, invece, continua a sostenere la linea pro Kyiv senza cambiare. Massidda commenta la situazione: si apre uno spazio politico tutto da capire, mentre i rapporti tra i leader restano tesi e incerti.

C’eravamo tanto amati. Sì, questa era facile. Un addio che pesa più di una scissione formale e che apre uno spazio politico ancora tutto da misurare. L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega non è solo l’ennesimo capitolo della tormentata parabola salviniana, ma un segnale che attraversa l’intero centrodestra italiano e ne mette a nudo le tensioni irrisolte. Una mossa che, per lo meno nelle intenzioni del promotore di Futuro Nazionale, parla al malessere di una parte dell’elettorato e che si colloca dentro uno scenario europeo e internazionale segnato dal rafforzamento delle destre radicali. Per capire se e quanto il generale possa diventare un problema – politico e persino geopolitico – su Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

Vannacci sta per lasciare la Lega, in un contesto segnato dalle tensioni interne e dalla crescente distanza da Kyiv.

Il generale Roberto Vannacci ha annunciato di lasciare la Lega.

MELONI VS VANNACCI: SE SALVINI NON SE NE OCCUPA LO FACCIAMO NOI

