Il Canada ha pubblicato un video in cui invita i tifosi italiani a sostenere la propria nazionale durante i prossimi Mondiali. La mossa arriva dopo un recente incontro contro la Bosnia, e nel filmato la squadra nordamericana propone ai supporter italiani di

Tutti sbeffeggiano l'Italia. Anche il Canada. Dopo il match contro la Bosnia, la squadra nordamericana ha ben pensato di offrire ai tifosi italiani la possibilità di "cambiare maglia" e sostenere la nazionale ospitante in vista dei Mondiali. L’iniziativa è stata lanciata da "Canada Soccer", che invita i tifosi italo-canadesi e gli appassionati di calcio a partecipare a un evento speciale a Toronto, nel cuore di Little Italy. Qui i dettagli della locandina: "Sabato 4 aprile, dalle 10.00 alle 14.00, nei pressi del Café Diplomatico in College Street, i tifosi potranno portare la propria maglia dell’Italia e ricevere gratuitamente una divisa della nazionale canadese maschile". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nazionale, sfottò del Canada all'Italia: cosa regala la squadra ai tifosi azzurri, il video

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