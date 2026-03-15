Pavoletti ha segnato un gol contro il Pisa all’Arena, mostrando la lettera ‘L’ della sua Livorno ai tifosi avversari. Nonostante la sconfitta per 3-1, il giocatore ha comunque lasciato il segno con il suo gol. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, ma Pavoletti ha comunque attirato l’attenzione per il gesto rivolto ai tifosi pisani.

Pisa, 15 marzo 2026 – Sul campo ha perso (3-1), ma si è comunque tolto la soddisfazione di segnare un gol in casa del Pisa. Dettaglio non banale per un livornese doc come Leonardo Pavoletti, protagonista della sfida andata in scena all’Arena e vinta dai nerazzurri contro il Cagliari. Per la squadra di casa è stato il secondo successo in campionato, tre punti che forse non basteranno per evitare la retrocessione, ma che comunque hanno rappresentato un moto d’orgoglio non banale in una stagione difficile e travagliata. Il gesto di Pavoletti. Leonardo Pavoletti, nato a Livorno e legatissimo alla sua città, non ha mai vestito la maglia amaranto. C resciuto calcisticamente nell’Armand o Picchi, a quasi 38 anni può essere certamente soddisfatto della carriera che ha fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pavoletti, il gol e lo sfottò ai tifosi del Pisa. Segna all’Arena e mostra la ‘L’ della sua Livorno (ma perde 3-1)

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