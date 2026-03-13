Empoli Fabio Caserta si presenta ai tifosi azzurri Sono determinato credo nella squadra

Un nuovo allenatore si presenta ai tifosi dell'Empoli. Dopo aver preso il comando della squadra, l’allenatore ha dichiarato di essere determinato e di credere nel gruppo. La sua presentazione è avvenuta oggi, mentre la squadra si prepara alle prossime partite. La scelta di cambiare guida tecnica è stata ufficializzata, e il nuovo tecnico ha espresso fiducia nei giocatori e nel progetto.

Empoli, 13 marzo 2026 – Quando in una stagione sei costretto a cambiare due allenatori è chiaro che qualcosa non è andato come previsto, ma adesso non è tanto il momento di guardare al passato quanto quello di vivere il presente con la ‘fame’ e la consapevolezza che dalle prossime nove partite dipenderà anche il futuro. L’Empoli ha deciso di affidarsi a Fabio Caserta per raggiungere il minimo obiettivo stagionale, ossia la salvezza. “Mi sarebbe piaciuto regalare ai tifosi una stagione con meno sofferenza rispetto all’anno scorso e per questo li ringrazio per la pazienza, ma ora più di prima fronte a un passaggio sbagliato chiedo loro di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, Fabio Caserta si presenta ai tifosi azzurri. “Sono determinato, credo nella squadra” Articoli correlati Rivoluzione Empoli, esonerato Alessio Dionisi. In arrivo c’è Fabio CasertaEmpoli, 10 marzo 2026 - Una rivoluzione che era nell'aria dopo gli ultimi risultati della squadra, ormai a serio rischio retrocessione. Leggi anche: Fabio Caserta nuovo allenatore dell’Empoli: esonerato Dionisi Una selezione di notizie su Fabio Caserta Temi più discussi: Empoli, crisi senza fine: salta Dionisi. Fabio Caserta nuovo allenatore; Rivoluzione Empoli, esonerato Alessio Dionisi. Il nuovo allenatore è Fabio Caserta; Bari, l’ex Fabio Caserta riparte da Empoli; Dopo il ko del Ceravolo, l’Empoli cambia: in panchina arriva il calabrese Fabio Caserta. Caserta vs EmpoliSono tre i precedenti di mister Fabio Caserta da allenatore contro l’Empoli. Una storia ovviamente piuttosto recente, considerando che Caserta allena tra i professionisti da non moltissimi anni. Il pr ... pianetaempoli.it Empoli, Caserta si presenta: «Nove finali per salvarci, serve ritrovare entusiasmo»Il nuovo allenatore dell’Empoli Fabio Caserta si è presentato ufficialmente in conferenza stampa, tracciando la linea da seguire per il finale di stagione. Il tecnico ha parlato del momento difficile ... ilovepalermocalcio.com “Dobbiamo ritrovare entusiasmo e convinzione nei nostri mezzi per raggiungere l'obiettivo”: leggi le prime parole azzurre di mister Fabio Caserta x.com | PRESENTAZIONE FABIO CASERTA Questo pomeriggio nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena è stato presentato Fabio Caserta: ascolta le parole del nuovo tecnico azzurro, del Presidente Fabrizio Corsi e del Diret - facebook.com facebook