Empoli Fabio Caserta si presenta ai tifosi azzurri Sono determinato credo nella squadra

Da lanazione.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo allenatore si presenta ai tifosi dell'Empoli. Dopo aver preso il comando della squadra, l’allenatore ha dichiarato di essere determinato e di credere nel gruppo. La sua presentazione è avvenuta oggi, mentre la squadra si prepara alle prossime partite. La scelta di cambiare guida tecnica è stata ufficializzata, e il nuovo tecnico ha espresso fiducia nei giocatori e nel progetto.

Empoli, 13 marzo 2026 – Quando in una stagione sei costretto a cambiare due allenatori è chiaro che qualcosa non è andato come previsto, ma adesso non è tanto il momento di guardare al passato quanto quello di vivere il presente con la ‘fame’ e la consapevolezza che dalle prossime nove partite dipenderà anche il futuro. L’Empoli ha deciso di affidarsi a Fabio Caserta per raggiungere il minimo obiettivo stagionale, ossia la salvezza. “Mi sarebbe piaciuto regalare ai tifosi una stagione con meno sofferenza rispetto all’anno scorso e per questo li ringrazio per la pazienza, ma ora più di prima fronte a un passaggio sbagliato chiedo loro di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Empoli, Fabio Caserta si presenta ai tifosi azzurri. “Sono determinato, credo nella squadra”

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