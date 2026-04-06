Nascondevano in casa specie protette di uccelli due denunce tra Palermo e Belmonte

Due persone sono state denunciate tra Palermo e Belmonte per aver tenuto in casa specie di uccelli protetti. I carabinieri Forestali del centro anticrimine hanno sequestrato diversi volatili e contestato agli uomini la detenzione illegale di fauna protetta. Un uomo di 63 anni, residente a Palermo, e un altro di 38 anni di Belmonte, sono stati trovati in possesso di uccelli che rientrano nelle specie tutelate dalla legge.

Operazione di contrasto alla detenzione illecita di specie protette di volatili. I carabinieri Forestali del Centro anticrimine natura di Palermo-Nucleo Cites hanno denunciato in stato di libertà due persone, un palermitano di 63 anni e un belmontese di 38, accusati di detenzione di avifauna protetta. Nell'ambito dell'operazione sono stati sequestrati 23 esemplari appartenenti a specie protette. In particolare, sono stati rinvenuti complessivamente 21 esemplari di cardellino e 2 esemplari di lucherino, detenuti senza i requisiti previsti dalla normativa vigente. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di identificare i detentori degli animali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Foca monaca a Torre Inserraglio, il Salento si riscopre casa per le specie protetteNARDÒ – Il mare del Salento continua a stupire e a rivendicare il suo ruolo di santuario della biodiversità. Belmonte Mezzagno, in casa avevano un allaccio abusivo alla rete elettrica: nove denuncePotevano tenere accesi tutti gli elettrodomestici, tra tv, lavatrici, condizionatori e altro ancora, ma i loro contatori non segnavano alcun consumo.