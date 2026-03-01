Belmonte Mezzagno in casa avevano un allaccio abusivo alla rete elettrica | nove denunce

A Belmonte Mezzagno, sono stati presentati nove provvedimenti contro persone trovate con un allaccio abusivo alla rete elettrica domestica. In casa, gli inquirenti hanno scoperto che gli elettrodomestici, tra cui televisori, lavatrici e condizionatori, potevano essere accesi senza che il contatore segnasse alcun consumo effettivo. Nessuno dei dispositivi risultava collegato al servizio regolare di fornitura di energia.

Potevano tenere accesi tutti gli elettrodomestici, tra tv, lavatrici, condizionatori e altro ancora, ma i loro contatori non segnavano alcun consumo. I carabinieri, con il supporto dei tecnici Enel, hanno denunciato a Belmonte Mezzagno nove persone, di età compresa tra i 27 e i 65 anni, per furto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Fermano cliente e scoprono piazza di spaccio: droga armi e allaccio abusivo alla rete elettricaLa Polizia ha scoperto una piazza di spaccio nella zona del Cavone, a Napoli; gli agenti sono arrivati all'abitazione dopo avere fermato un cliente...

Panificio ruba l’energia elettrica con l’allaccio abusivo alla rete pubblica: denunciato il proprietarioA Mondragone, nel Casertano, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 26 anni, titolare dell'attività di panificazione, per furto di energia...