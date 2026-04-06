Nasce Lesa Turismo | il nuovo portale per scoprire il borgo e il suo territorio

È stato inaugurato il sito web www.lesaturismo.it, un nuovo portale dedicato a Lesa e al suo territorio. La piattaforma fornisce informazioni aggiornate su attrazioni, eventi e punti di interesse per visitatori e residenti. L’obiettivo dichiarato è di promuovere il borgo in modo strutturato e accessibile, offrendo un punto di riferimento digitale per chi desidera conoscere meglio la zona.

È attivo www.lesaturismo.it, il nuovo punto di riferimento digitale per chi desidera visitare Lesa. Il portale nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio in modo organico, offrendo a turisti e residenti informazioni aggiornate su cosa vedere, sugli eventi in programma e sulle eccellenze storiche del borgo. Il sito si concentra sul racconto di una Lesa autentica, lontana dai flussi del turismo di massa. Al suo interno sono disponibili diverse sezioni dedicate a: L’approccio scelto è quello di un turismo che valorizzi clima mite e la possibilità di vivere il borgo durante tutto l’anno attraverso attività all’aria aperta e passeggiate culturali. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Alla Borsa Internazionale del Turismo l'Unione faentina presenta il suo portale turisticoL’Unione della Romagna Faentina presenta il nuovo portale Around Faenza alla Borsa Internazionale del Turismo 2026, con l’obiettivo di migliorare la... Treviglio, Pianura da Scoprire presenta il nuovo logo che racconta il territorioSabato 7 marzo l’Auditorium Treviglio Fiera ospita la conferenza “Dare forma alla Pianura”, tra storia, cultura e iniziative per valorizzare il... Argomenti più discussi: Lesa amplia i sentieri dedicati a Manzoni; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 marzo: la rassegna stampa; Misteri del Castellaccio a Lesa da svelare. WILLEMSTAD.- Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) huntu ku 22 partnernan di sektor privá a partisipá na e di 45 edishon di ‘Vitrina Turística ANATO’ na Bogotá, Colombia. Klek pa lesa. facebook