Treviglio Pianura da Scoprire presenta il nuovo logo che racconta il territorio

Sabato 7 marzo all’Auditorium Treviglio Fiera si terrà la presentazione del nuovo logo di Pianura da Scoprire. L’evento fa parte della conferenza intitolata “Dare forma alla Pianura: un logo, una storia, una comunità” e vedrà la partecipazione degli organizzatori che illustreranno il progetto e il significato del nuovo simbolo. La cerimonia coinvolgerà i rappresentanti della comunità locale e gli addetti ai lavori.

Sabato 7 marzo l’Auditorium Treviglio Fiera ospita la conferenza “Dare forma alla Pianura”, tra storia, cultura e iniziative per valorizzare il territorio Treviglio. Verrà presentato nel corso della mattinata di sabato 7 marzo all’Auditorium Treviglio Fiera il nuovo logo di Pianura da Scoprire, nell’ambito della conferenza “Dare forma alla Pianura: un logo, una storia, una comunità”. L’iniziativa, promossa dall’associazione con il patrocinio del Comune, mira a illustrare quelle che sono le sfide ma anche le opportunità e i progetti per la valorizzazione del territorio. “Abbiamo voluto organizzare questo evento – spiega Giuseppe Togni, presidente di Pianura da Scoprireperché, a 15 anni dalla nascita di Pianura da Scoprire, è importante fare il punto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

