Alla Borsa Internazionale del Turismo l' Unione faentina presenta il suo portale turistico

Alla Borsa Internazionale del Turismo di quest’anno, l’Unione della Romagna Faentina ha presentato il suo nuovo portale turistico, Around Faenza. L’obiettivo è semplice: far conoscere meglio il territorio e offrire ai visitatori informazioni più chiare e accessibili. La presentazione è stata una delle novità della fiera, con l’intento di rafforzare il legame tra il territorio e i turisti.

L'Unione della Romagna Faentina presenta il nuovo portale Around Faenza alla Borsa Internazionale del Turismo 2026, con l'obiettivo di migliorare la promozione del territorio e l'informazione al turista. Il sito lancia la nuova immagine della destinazione sotto il brand Around Faenza, un marchio.

