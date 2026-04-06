Nasce la Rete Antonelliana | un unico itinerario tra la Mole di Torino e il patrimonio novarese

È stata annunciata la creazione della Rete Antonelliana, un percorso che collega la Mole di Torino con i monumenti storici di Novara. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio architettonico progettato dall’architetto Antonelli, trasformandolo in un elemento chiave per il turismo e la cultura nella regione. La rete mira a offrire un itinerario unificato che permette di scoprire le opere e l’eredità dell’architetto in diverse località.

Regione Piemonte e 20 partner lanciano il progetto: 30 appuntamenti tra visite guidate, tour in bus, podcast e aperture straordinarie di siti storici e architetture civili Trasformare il patrimonio architettonico di Alessandro Antonelli in un asset strategico per il turismo e la cultura regionale. È questo l'obiettivo della “Rete Antonelliana. Cultura che unisce”, il progetto promosso dalla Regione Piemonte e realizzato da Abbonamento Musei (in collaborazione con fondazione Trg e fondazione Piemonte dal Vivo) presentato lunedì 30 marzo a Torino. Il progetto nasce per rispondere a una crescente attenzione verso l'architetto e ingegnere piemontese, già oggetto di studi da parte di istituzioni come la fondazione Communia e il Museo nazionale del cinema. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Oltre 400 pezzi, alcuni mai esposti prima, allestiti lungo la straordinaria rampa elicoidale della Mole AntonellianaFino al 5 ottobre il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita My name is Orson Welles, la mostra che ripercorre la vita e la carriera del grande...

Temi più discussi: Nasce la Rete Antonelliana: il Piemonte fa sistema e rilancia il genio di Antonelli; Rete Antonelliana. Cultura che unisce. I luoghi di Antonelli si integrano in un sistema regionale; Nasce la Rete Antonelliana, il nuovo viaggio nel cuore del Piemonte; RETE ANTONELLIANA.

Piemonte, nasce la Rete AntonellianaRoma, 1 apr. - Conferenza stampa di presentazione del progetto 'Rete Antonelliana. Cultura che unisce'. La Regione Piemonte fa sistema e ... notizie.tiscali.it

Da Torino a Villa Caccia, nasce la Rete Antonelliana: Romagnano Sesia entra in un nuovo itinerario culturale piemonteseDa Torino a Romagnano Sesia, passando per i luoghi che conservano l’eredità di Alessandro Antonelli, prende forma un nuovo progetto che punta a trasformare il patrimonio architettonico in una leva di ... valsesianotizie.it

La Regione Piemonte scommette sulla cultura e lo fa in grande stile con il progetto "Rete Antonelliana". Un viaggio tra le opere di Alessandro Antonelli da Torino al Novarese, con visite guidate, podcast e tanto altro! Curiosi di saperne di più Scoprite i facebook