Fino al 5 ottobre, il Museo Nazionale del Cinema di Torino espone oltre 400 pezzi, alcuni mai mostrati prima, lungo la rampa elicoidale della Mole Antonelliana. La mostra intitolata

F ino al 5 ottobre il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita My name is Orson Welles, la mostra che ripercorre la vita e la carriera del grande regista, svelandone anche lati meno noti al pubblico. Orson Welles: in vendita la villa dove nacque Quarto Potere. guarda le foto Oltre 400 pezzi, alcuni mai esposti: la mostra alla Mole Antonelliana. Oltre 400 pezzi, alcuni mai esposti prima, provenienti da collezioni pubbliche e private e dal Fondo Orson Welles del Museo Nazionale del Cinema: l’esposizione è stata concepita dalla Cinémathèque française e curata dal direttore Frédéric Bonnaud ed è stata allestita lungo la rampa elicoidale dell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oltre 400 pezzi, alcuni mai esposti prima, allestiti lungo la straordinaria rampa elicoidale della Mole Antonelliana

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