Agropoli via libera al Museo Archeologico al Palazzo Civico delle Arti

Il Comune di Agropoli ha deciso di aprire ufficialmente il Museo Archeologico nel Palazzo Civico delle Arti, dopo aver approvato la delibera che ne sancisce la nascita. La scelta deriva dalla volontà di valorizzare i reperti storici trovati nella zona e di renderli accessibili ai visitatori. Il museo, già in parte aperto come sezione archeologica, sarà ora ampliato e migliorato, con l’obiettivo di attirare più turisti e appassionati di storia.

Il sindaco Mutalipassi: "Si tratta di un passo decisivo nel percorso di valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico e culturale della nostra comunità" L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato la delibera che sancisce di fatto la nascita del Museo Archeologico di Agropoli, già Sezione archeologica ospitata presso il prestigioso Palazzo Civico delle Arti in via Pisacane. Dopo decenni di impegno e di attività di recupero e conservazione di reperti archeologici provenienti dal territorio comunale, il Museo Archeologico si configura ora come un’istituzione museale moderna, stabile e qualificata, in grado di valorizzare il patrimonio archeologico cittadino nel rispetto delle più avanzate normative e principi internazionali, tra cui il Codice Etico ICOM.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Agropoli celebra la riapertura della Sezione Archeologica del Palazzo Civico delle Arti, un importante traguardo per la città.

