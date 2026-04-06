Napoli | riparte Quartiere Pulito 2026 – XII^ Edizione

A Napoli è stata avviata la dodicesima edizione di Quartiere Pulito, un’iniziativa dedicata alla pulizia e alla riqualificazione di alcune zone della città. L’intervento coinvolge volontari e operatori che si dedicano alla raccolta dei rifiuti e alla cura degli spazi pubblici. La manifestazione si svolge periodicamente per sensibilizzare la comunità sull’importanza di mantenere il decoro urbano e migliorare la vivibilità delle aree interessate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Riparte Quartiere Pulito, dodicesima edizione dell’iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi che prevede interventi su strade e piazze delle dieci Municipalità, con operazioni di pulizia radicale, diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi, oltre alla rimozione delle campane per consentire la pulizia delle aree sottostanti. L’intervento è coordinato dall’assessore alla Salute e al Verde, con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, in sinergia con ANM, ASIA, Polizia Locale e le Municipalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli: riparte Quartiere Pulito 2026 – XII^ Edizione Leggi anche: Premio Omar, assegnati i riconoscimenti della XII edizione Napoli: Continuano i controlli dei carabinieri nei campi rom. Si riparte dal quartiere PoggiorealeControlli nei campi rom di Napoli: censimenti, sicurezza ambientale e attenzione ai minori tra rifiuti pericolosi e veicoli abbandonati Riprende il...