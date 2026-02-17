Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve | Siamo felici ma ancora non abbiamo fatto nulla Ecco cosa serve al ritorno

Buruk ha parlato subito dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, sottolineando che la squadra è soddisfatta del risultato, ma sa di dover migliorare prima del ritorno. Ha spiegato che servono più concentrazione e un'intesa ancora più forte per affrontare al meglio la prossima sfida. Durante la conferenza, il tecnico ha anche indicato alcuni dettagli tecnici su cosa lavorare in allenamento per aumentare le possibilità di passare il turno.

Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve: le sue dichiarazioni dopo il match d'andata dei playoff di Champions League 202526. Buruk ha parlato in conferenza stampa dopo Galatasaray Juve, valida per l'andata dei playoff di Champions League 202526 PARTITA – « Abbiamo fatto una partita molto bella e siamo felici, però non abbiamo vinto ancora nulla. Siamo consapevoli che ci sarà un'altra partita in trasferta e solo vincendo quella potremo essere realmente felici. Oggi abbiamo concesso due gol semplici soprattutto il primo perché avevamo preparato quella fase. Mi aspettavo una crescita nel secondo tempo e così è stato.

