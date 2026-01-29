Dopo la sconfitta contro l’Union Saint-Gilloise, Gian Piero Palladino parla a Sky. Il tecnico nerazzurro dice di non essere deluso o preoccupato, ma si mostra dispiaciuto perché la squadra voleva continuare il buon momento. Palladino spiega che ci sono ancora margini di miglioramento e che la squadra lavorerà per riprendere presto il ritmo. La partita si è appena conclusa e l’Atalanta si prepara a ripartire.

Nzola Sassuolo, ormai ci siamo! Via libera della Fiorentina: ecco quando sosterrà le visite mediche Disasi Fiorentina, la Viola insiste: nuovi contatti per il difensore! Prossime ore decisive, ecco perché Marotta sul mercato: «Non siamo in emergenza e non è facile migliorare la rosa. Diaby? Non vi nascondo quella cosa» Napoli, Manna ammette: «Allisson Santon ci piace, vediamo che succede. Sterling? Non è un segreto che.» Infortunio Camarda, operato alla spalla: completato l’intervento all’Humanitas di Milano. La nota Goretzka, pronta a scatenarsi un’asta internazionale: Bayern Monaco al bivio! Sterling, ufficiale l’addio al Chelsea! Separazione consensuale con i Blues, il comunicato del club Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atalanta, Palladino nel post partita: «Non sono deluso o preoccupato, sono dispiaciuto perché volevamo dare continuità»

Approfondimenti su Atalanta Palladino

Dopo la sconfitta contro il Chelsea, Palladino ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando la loro difesa e il coraggio dimostrato.

Dopo la partita tra Fiorentina e Milan, giocata allo stadio Artemio Franchi, Christopher Nkunku ha commentato l’incontro a 'DAZN'.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Atalanta-Bilbao 2-3, Palladino: Inspiegabile questa partita. Primo gol preso una mazzata

Ultime notizie su Atalanta Palladino

Argomenti discussi: Atalanta, Palladino dopo il ko: Non dormo la notte per...; Palladino: Blackout inspiegabile, presi gol assurdi. De Roon: Dopo l'1-1 non c'eravamo più; Atalanta, Palladino: Abbiamo superato il contraccolpo della Champions; Union Saint-Gilloise-Atalanta, Palladino: Non servono drammi, stiamo facendo un gran lavoro.

Atalanta, Palladino analizza a Sky: «Non sono deluso o preoccupato, sono dispiaciuto perché volevamo dare continuità»Atalanta, Palladino analizza a Sky: «Non sono deluso o preoccupato, sono dispiaciuto perché volevamo dare continuità» Si è da poco conclusa la sfida tra Union Saint-Gilloise e Atalanta. Al termine del ... calcionews24.com

ST. GILLOISE-ATALANTA 1-0Certe sere si riesce a sonnecchiare anche con un tamburo nelle orecchie. I tifosi dell’Atalanta arrivati a Bruxelles hanno suonato e cantato per 90 minuti ma la squadra niente: piatta e senza ritmo pe ... gazzetta.it

ESCLUSIVA TA - Sorrentino: «L'Union è decimata, l'Atalanta può dilagare. Palladino Un predestinato» - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook

#Palladino e la Top Champions: "Atalanta da prime otto, niente turnover. Il mercato lo odio" x.com