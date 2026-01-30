Pulizia dell' ospedale vecchio prima dell' avvio del recupero | Rimosse oltre 35 tonnellate di rifiuti

Questa mattina la Regione Lazio ha effettuato un sopralluogo all’ex ospedale Grande degli Infermi. I tecnici e il direttore Luca Fegatelli hanno verificato lo stato di pulizia prima dell’inizio dei lavori di recupero. Sono state rimosse oltre 35 tonnellate di rifiuti dall’edificio, che ora si prepara a un nuovo intervento di restauro.

Sopralluogo della Regione sull'immobile, il capogruppo FdI Daniele Sabatini: "Procediamo nella realizzazione del borgo della cultura" Sopralluogo della Regione Lazio all’ex ospedale Grande degli infermi alla presenza del direttore della direzione regionale cultura Luca Fegatelli e dei tecnici del settore. Ispezionati i locali del complesso immobiliare, oggetto dal mese di ottobre di importanti e complessi interventi di bonifica e di messa in sicurezza, passaggio essenziale per poter procedere con le successive opere di ristrutturazione e riqualificazione, destinate a trasformare il vecchio ospedale in un borgo della cultura.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

