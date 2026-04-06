Napoli mossa a sorpresa di Conte contro il Milan | il tecnico azzurro ha deciso la difesa!

In vista della prossima partita, l'allenatore ha deciso di confermare Mathias Olivera come braccetto sinistro nella difesa a tre. Questa scelta rappresenta una novità rispetto alle precedenti formazioni e mostra la fiducia riposta nel difensore uruguaiano. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel quadro delle strategie adottate per affrontare il prossimo avversario.

Mathias Olivera ha conquistato Antonio Conte nel ruolo di braccetto sinistro. La decisione dell’allenatore di confermarlo nella difesa a tre svela una fiducia totale nel difensore uruguaiano. Olivera e il cambio di ruolo: Conte sceglie la continuità. Conte ha deciso di mantenere Olivera nella linea difensiva a tre, affidandogli il compito di braccetto sinistro. Non è una semplice rotazione tattica, ma il riconoscimento di una crescita concreta, come riportato da La Repubblica. L’esterno sinistro del Napoli ha saputo adattarsi rapidamente al nuovo ruolo, dimostrando qualità difensive che il tecnico ha subito valorizzato. La scelta di non sostituirlo rappresenta un segnale chiaro: Olivera è diventato una pedina fondamentale dello schema azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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