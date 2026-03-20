Napoli Conte ha una forte tentazione per il match contro il Cagliari | potrebbe davvero pensare a questa mossa di formazione Ultimissime

Napoli si prepara per la partita contro il Cagliari con Antonio Conte che sta valutando una possibile variazione nella formazione. Il clima a Cagliari è caldo e il club è deciso a mantenere la qualificazione in Champions League, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica. Le probabili formazioni vengono discusse e l’allenatore sta valutando diverse soluzioni per la sfida.

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