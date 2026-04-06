Rasmus Hojlund non sarà in campo questa sera nel match tra Napoli e Milan, a causa di un virus che lo ha colpito. La partita, in programma alle 20 al stadio Maradona, si svolgerà senza l’attaccante danese. La sua assenza rappresenta un’assenza importante per il Milan, che dovrà adattarsi a questa situazione. La sfida si presenta come un incontro decisivo per entrambe le squadre in classifica.

Rasmus Hojlund salta lo scontro tra Napoli e Milan di stasera a causa di un virus. Il match al Maradona, previsto per le 20.45 CEST, decide l’inerzia della corsa allo scudetto. Il numero 9 del Napoli non sarà presente nemmeno in panchina. La notizia arriva dopo ore di incertezza sulla sua condizione fisica, inizialmente attribuita a problemi occorsi durante gli impegni con la Danimarca. La realtà è diversa. Il giocatore ha manifestato ieri sera una febbre alta, accompagnata da vomito e disturbi gastrici. Questi sintomi rendono impossibile la sua partecipazione alla sfida contro i rossoneri. L’emergenza attacco e il dilemma di Antonio Conte. Per Antonio Conte inizia un vero incubo tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli-Milan: virus a Hojlund, Conte rischia il Falso 9

Leggi anche: Allarme rosso per Conte: Hojlund in fortissimo dubbio per Napoli-Milan

Napoli favorito sul Milan? Calendario, attacco e Hojlund: perché Conte è avantiNell'ultimo episodio de "La Tripletta" abbiamo analizzato la lotta al secondo tra Milan e Napoli, un duello più complesso di quanto dica la...

Temi più discussi: Napoli-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pressing: Napoli-Milan, chi è l'anti-Inter? Video; Senza il virus della FIFA... l'infortunio colpisce i professionisti dell'Al-Nasr prima della partita contro l'Al-Najma; Caso Napoli Epatite A, controlli della Polizia Locale ai ristoranti.

LIVE Alle 20.45 Napoli-Milan, Allegri con Nkunku-Fullkrug. Guai per Conte: Hojlund verso la tribunaIl posticipo di Pasquetta è la partita chiave per il secondo posto. Conte contro Allegri è sempre affascinante, se poi il Napoli viene da quattro vittorie ... gazzetta.it

Napoli-Milan, stop dell’ultimo minuto: un big a rischio per la garaProblema fisico dell'ultimo istante per un big atteso in campo per Napoli-Milan; possibile forfait improvviso per il match ... spaziomilan.it

Guai per Conte verso Napoli-Milan: Højlund verso la tribuna Rasmus Højlund sarà quasi certamente out per il big match di stasera contro il Milan. L’attaccante è alle prese con l’influenza e Antonio Conte potrebbe perdere così il suo centravanti. Højlund facebook

#Hojlund ha l’influenza: è a rischio per Napoli-Milan x.com