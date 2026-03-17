Napoli favorito sul Milan? Calendario attacco e Hojlund | perché Conte è avanti

Da gazzetta.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo episodio de "La Tripletta" abbiamo analizzato la lotta al secondo tra Milan e Napoli, un duello più complesso di quanto dica la classifica. Nonostante i rossoneri siano più vicini all’Inter, il Napoli sembra avere un vantaggio concreto: un calendario più favorevole, un attacco più produttivo e una rosa arricchita dalla presenza di Rasmus Hojlund, che in estate era stato vicino proprio al Milan. Recupera la puntata integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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