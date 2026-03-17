Nell'ultimo episodio de "La Tripletta" abbiamo analizzato la lotta al secondo tra Milan e Napoli, un duello più complesso di quanto dica la classifica. Nonostante i rossoneri siano più vicini all’Inter, il Napoli sembra avere un vantaggio concreto: un calendario più favorevole, un attacco più produttivo e una rosa arricchita dalla presenza di Rasmus Hojlund, che in estate era stato vicino proprio al Milan. Recupera la puntata integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli favorito sul Milan? Calendario, attacco e Hojlund: perché Conte è avanti

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il Napoli paga i tanti, troppi infortuni. Qualcosa sul piano della preparazione atletica è stato sbagliato. La prossima stagione il Napoli sarà il favorito, per me. Il Milan ha pagato la rosa corta, soprattutto. Poi sapete cosa penso del Var...lo scudetto lo vince l'Inter. x.com