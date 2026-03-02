Cambiaso Juve 150esima presenza in Serie A per il terzino bianconero Il traguardo raggiunto all’Olimpico contro la Roma

Il terzino della Juventus ha raggiunto la sua 150ª presenza in Serie A durante la partita contro la Roma all’Olimpico. È un traguardo importante per il giocatore, che ha vestito la maglia bianconera in molte occasioni. La partita si è svolta nel contesto del campionato italiano, con il giocatore che ha partecipato attivamente all’incontro. La sua presenza rappresenta un risultato significativo nel suo percorso con la squadra.

Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Le ultime McKennie Juve, c’è la firma sul rinnovo. West sarà bianconero fino al 2030. Tutti i dettagli Vicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Cosa è accaduto al portiere italiano Wesley Juve, spunta un retroscena: in estate poteva essere bianconero. Ecco cosa è successo Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, 150esima presenza in Serie A per il terzino bianconero. Il traguardo raggiunto all’Olimpico contro la Roma Compleanno Cambiaso, la Juve fa gli auguri al terzino. Il messaggio del club bianconero al proprio calciatoredi Redazione JuventusNews24Compleanno Cambiaso, la Juventus fa gli auguri al terzino bianconero. 100 presenze Kostic Juve: traguardo raggiunto in bianconero! Arrivano i complimenti del club, ecco il messaggio per il serbodi Redazione JuventusNews24100 presenze Kostic Juve: traguardo importante per il serbo raggiunto in bianconero contro il Napoli. Altri aggiornamenti su Cambiaso Juve. Juve, addio Cambiaso: il sostituto arriva con lo scambioLa Juventus potrebbe dire addio a Cambiaso e andare a prendere un sostituto attraverso uno scambio. I dettagli ... calciomercatonews.com Juve, l’erede di Cambiaso arriva da Londra: ha già giocato in Serie A | CMNovità importanti sul futuro di Cambiaso e sul possibile sostituto: ecco cosa sta succedendo in casa Juventus. calciomercato.it