Como-Milan importante traguardo per Gabbia | con oggi fanno 100 presenze in Serie A col rossonero addosso
Matteo Gabbia raggiunge un traguardo importante con il Milan, attestandosi a 100 presenze in Serie A. Con la partita di oggi contro il Como, il difensore rossonero si conferma elemento affidabile e stabile nel reparto difensivo del club. Un risultato che sottolinea la sua crescita e il suo ruolo all’interno della rosa del Milan.
Il difensore rossonero Matteo Gabbia, con la presenza da titolare in Como-Milan raggiunge le 100 partite in Serie A con la maglia rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
