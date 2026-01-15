Como-Milan importante traguardo per Gabbia | con oggi fanno 100 presenze in Serie A col rossonero addosso

Matteo Gabbia raggiunge un traguardo importante con il Milan, attestandosi a 100 presenze in Serie A. Con la partita di oggi contro il Como, il difensore rossonero si conferma elemento affidabile e stabile nel reparto difensivo del club. Un risultato che sottolinea la sua crescita e il suo ruolo all’interno della rosa del Milan.

Stasera la sfida al Como, ma il Milan ha già raggiunto un ottimo traguardo: ecco di cosa si tratta - Il club rossonero ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta) ... milannews.it

Como Milan, le dichiarazioni del tecnico rossonero MaxAllegri nel pre gara: «Stasera è una partita complicata. Su Fullkrug…» - Como Milan, le dichiarazioni del tecnico rossonero MaxAllegri nel pre gara: «Stasera è una partita complicata. calcionews24.com

Como-Milan, le formazioni ufficiali: gioca Baturina! Per Pulisic, Leao, Jesus, Nkunku e Modric… shorturl.at/ztKEm - facebook.com facebook

#Como- #Milan, la probabile formazione di #Allegri x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.