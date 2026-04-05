Napoli-Milan | omaggio a Savoldi il primo miliardario del calcio

Domani sera allo stadio Maradona si terrà la partita tra Napoli e Milan, durante la quale verrà reso omaggio a Beppe Savoldi, riconosciuto come il primo miliardario del calcio. L’evento si svolge prima dell’inizio dell’incontro e coinvolge la presenza di rappresentanti delle due squadre e del club locale. La cerimonia si concentrerà sulla memoria dell’ex calciatore e dirigente sportivo, senza ulteriori dettagli sulla durata o le modalità dell’omaggio.

Domani sera, allo stadio Maradona, il Napoli onorerà la memoria di Beppe Savoldi durante l’incontro contro il Milan. Il figlio Gianluca Savoldi sarà presente in tribuna come ospite ufficiale della società azzurra. Questa cerimonia si inserisce nel ricordo di un calciatore scomparso giovedì 26 marzo all’età di 79 anni, dopo una lunga malattia. L’evento non è solo un semplice saluto, ma rappresenta il riconoscimento istituzionale del ruolo storico che questo attaccante ha avuto per il club partenopeo prima dell’era Maradona. La presenza del figlio sottolinea il legame familiare e la continuità di un’eredità sportiva che trascende i risultati delle singole partite. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli-Milan: omaggio a Savoldi, il primo miliardario del calcio Leggi anche: Napoli e mondo del calcio in lutto: è scomparso Beppe Savoldi Leggi anche: Addio ad un pezzo di storia del calcio Napoli: si è spento Beppe Savoldi Temi più discussi: Napoli-Milan, ultima chance scudetto: 5mila tifosi rossoneri invadono Milanello; Incontro di calcio Napoli - Milan; Napoli-Milan, rossoneri al Maradona senza tifosi: la decisione della Prefettura; Napoli, Conte con la squadra (quasi) al completo: contro il Milan spazio ai Fantastici 4. Savoldi: omaggio prima di Napoli-Milan per il bomber azzurroIl Napoli ha in programma un toccante e doveroso omaggio a un suo ex giocatore, recentemente scomparso. Si tratta di Beppe Savoldi, ... ilnapolionline.com Omaggio a Beppe Savoldi prima di Napoli-Milan: presente anche suo figlio GianlucaIl Napoli si prepara a rendere omaggio a un grande protagonista della sua storia, scomparso di recente. Si tratta di Beppe Savoldi, morto lo scorso 26 marzo all’età di 79 anni, ... tuttonapoli.net NAPOLI-MILAN: L'ANNUNCIO SU UN TITOLARISSIMO facebook Le probabili formazioni di Napoli-Milan #SkySport #SkySerieA x.com