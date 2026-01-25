Juventus-Napoli le formazioni ufficiali | la scelta di Conte su Giovane C’è un clamoroso ritorno

Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli sono state annunciate da Antonio Conte, che ha deciso di schierare Giovane nella formazione titolare. Si tratta di una partita importante per entrambe le squadre, con implicazioni significative sulla classifica. Il match rappresenta un momento chiave per valutare lo stato di forma e le strategie adottate dai tecnici in questa fase della stagione.

Antonio Conte ha scelto le formazioni ufficiali per Juventus-Napoli, big match che potrebbe dire moltissimo del cammino degli azzurri in questo campionato. Contro il suo passato, il tecnico leccese è chiamato a scelte obbligate, per via dei numerosissimi assenti. Juventus-Napoli, Conte ha deciso: le formazioni ufficiali della gara. JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

