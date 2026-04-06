Napoli-Milan 1-0 sorpasso azzurro | decide Politano nel finale

Nel match tra Napoli e Milan, il risultato finale è stato di 1-0 a favore dei partenopei. Il gol decisivo è stato segnato da Politano nel finale di partita. Con questa vittoria, il Napoli ha conquistato il secondo posto in classifica, scavalcando il Milan e portandosi a sette punti dall’Inter, che occupa la prima posizione. La partita si è disputata nello stadio di Napoli.

Azzurri al secono posto a -7 dall'Inter. NAPOLI - Vittoria e sorpasso per il Napoli di Antonio Conte, che al 'Maradona' batte 1-0 il Milan scavalcandolo così al secondo posto. Gara sostanzialmente bloccata ma decisa dall'ingresso di Politano, che a dieci minuti dal novantesimo sigla la rete del definitivo 1-0. Inizio di partita in cui entrambe le squadre sono attente a non lasciare spazi all'avversario, alternandosi nel manovrare il gioco in maniera equilibrata. Al 23' è il Napoli ad andare vicino al vantaggio, con l'azione personale di Spinazzola che salta un paio di difensori rossoneri e calcia a giro con il destro mancando di poco la porta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli-Milan 1-0, sorpasso azzurro: decide Politano nel finale Politano entra e rompe l'equilibrio: sorpasso Napoli sul MilanUn gol dell'esterno della Nazionale a poco più di 10 minuti della fine regala un importante successo agli azzurri, che conquistano la seconda piazza... Milan, vince il Napoli grazie a un gol di Politano: sorpasso in classificaIl Napoli batte il Milan 1-0, sorpassa i rossoneri e si prende il secondo posto in classifica a quota 65. Temi più discussi: Napoli-Milan, ultima chance scudetto: 5mila tifosi rossoneri invadono Milanello; Napoli-Milan, chi è l'anti-Inter?; Napoli-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, Napoli-Milan: pronostici, migliori quote e scommesse. Napoli-Milan 1-0: gol e highlights. Politano entra e firma la rete decisivaIl Milan è la squadra che ha inflitto al Napoli la sua sconfitta interna più ampia in Serie A negli ultimi 25 anni: 4-0 il 2 aprile 2023, grazie ad una doppietta di Rafael Leão e ai gol di Alexis ... sport.sky.it Napoli-Milan (1-0), le pagelle rossonere: De Winter regala il pallone a Politano (5), Maignan non può nulla (6), Tomori irriconoscibile (5)Seconda sconfitta esterna consecutiva per il Milan di Massimiliano Allegri che al Diego Armando Maradona perde in campo, perde in classifica il secondo posto in classifica ai danni di ... leggo.it Max Allegri alza bandiera bianca dopo Napoli-Milan: "SCUDETTO ABBIAMO DATO!" Questo quanto detto dall'allenatore del Milan nell'immediato post-partita del Maradona: terza sconfitta nelle ultime sei e sorpasso subìto, troppo per pensare in alto Il facebook LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com