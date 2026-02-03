Bologna-Milan di Serie A 0-1 | Loftus-Cheek porta in vantaggio il diavolo! | LIVE NEWS

Alle 20:45, al Dall’Ara, il Milan vince 1-0 contro il Bologna. Loftus-Cheek segna il gol decisivo, portando i rossoneri a tre punti fondamentali in classifica. La partita è stata combattuta, ma alla fine il Diavolo ha avuto la meglio grazie a un’intuizione del centrocampista inglese.

Alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE testuale con tutte le news di avvicinamento al match dei rossoneri di Massimiliano Allegri in tempo reale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bologna-Milan di Serie A 0-1: Loftus-Cheek porta in vantaggio il diavolo!

Questa sera allo stadio Dall’Ara si gioca Bologna-Milan, partita valida per la 23ª giornata di Serie A.

Bologna-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Loftus-CheekLa diretta live di Bologna-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Bologna-Milan, il risultato in diretta LIVETra le squadre contro cui Massimiliano Allegri non ha mai perso da allenatore in Serie A, il Bologna è quella che ha affrontato più volte: in 24 sfide infatti ha registrato 17 vittorie e 7 pareggi. sport.sky.it

Serie A, in campo Bologna-Milan: rossoneri a caccia di punti per inseguire la capolista Inter Ieri Udine-Roma 1-0. Cremonese-Inter 0-2, Parma-Juve 1-4, Como-Atalanta 0-0, Torino-Lecce 1-0, Lazio-Genoa 3-2, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1 e Cagli - facebook.com facebook

#Bologna- #Milan, le formazioni ufficiali x.com