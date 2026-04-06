Napoli-Milan di Serie A 0-0 | azzurri vicini al gol | LIVE News

Alle 20:45 si gioca al 'Maradona' la partita tra Napoli e Milan, valida per la 31ª giornata di Serie A. La sfida termina 0-0 e vede i campani vicini al gol, mentre i rossoneri si difendono senza segnare. La gara si svolge in un clima di attesa e tensione, con le due squadre che cercano punti importanti in classifica.

Su cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Milan: ecco le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano. Allenatore: Conte. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli-Milan di Serie A 0-0: azzurri vicini al gol | LIVE News Leggi anche: Primavera 1, Genoa-Milan 0-0: rossoblù vicini al gol | LIVE News Milan-Lecce di Serie A 0-0: annullato un gol per fuorigioco | LIVE NewsSono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio... Italia-Norvegia 1-4: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Temi più discussi: Napoli-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pronostico Napoli-Milan quote analisi 31ª giornata Serie A; Napoli-Milan, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club; Le probabili formazioni di Napoli-Milan: le scelte di Conte e Allegri. Diretta | Napoli Milan (risultato 0-0) streaming video tv: pericolo Spinazzola! (Serie A, oggi 6 aprile 2026)Diretta Napoli Milan streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A. ilsussidiario.net Napoli Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ANapoli Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it Le ufficiali di Napoli-Milan Conte lancia Giovane dal 1' facebook Le ufficiali di Napoli-Milan Conte lancia Giovane dal 1' x.com