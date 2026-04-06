Napoli-Milan di Serie A 0-0 | dentro Gimenez | LIVE News

Alle 20:45 si gioca al 'Maradona' la partita tra Napoli e Milan, valida per la 31ª giornata di Serie A. La sfida si svolge in un clima di attesa e si presenta come una delle ultime occasioni per entrambe le squadre di ottenere punti importanti in questa stagione. La formazione del Napoli ha deciso di inserire Gimenez tra i titolari, segnando una novità rispetto alle formazioni precedenti.

Su cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Milan: ecco le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano. Allenatore: Conte. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli-Milan di Serie A 0-0: dentro Gimenez | LIVE News Napoli-Milan di Serie A 0-0: via alla ripresa | LIVE NewsSu cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le... Napoli-Milan di Serie A 0-0: ci prova Fofana | LIVE NewsSu cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le... Milan-Fiorentina 2-1: gol e highlights | Serie A Temi più discussi: Napoli-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pronostico Napoli-Milan quote analisi 31ª giornata Serie A; Napoli-Milan, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club; Le probabili formazioni di Napoli-Milan: le scelte di Conte e Allegri. Napoli Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ANapoli Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it LIVE Napoli-Milan 0-0 Serie A 2025/2026: De Winter show con tackle decisivoSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Le ufficiali di Napoli-Milan Conte lancia Giovane dal 1' facebook Le ufficiali di Napoli-Milan Conte lancia Giovane dal 1' x.com