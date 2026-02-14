Primavera 1 Genoa-Milan 0-0 | ci prova subito Pandolfi | LIVE News

Il match tra Genoa e Milan Primavera si è appena concluso con un pareggio senza reti, perché i ragazzi di entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica. Alle 13.00, le due squadre hanno iniziato a giocare sul campo del Genoa, con Pandolfi che ha tentato subito un colpo per i padroni di casa. La partita si svolge nella 25ª giornata del campionato Primavera 1, mettendo di fronte giovani talenti in cerca di affermazione.

Alle ore 13.00 si gioca Genoa-Milan Primavera, gara valida per la 25^ giornata del campionato Primavera 1.