Questo pomeriggio alle 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si è disputata la partita di Serie A tra Milan e Torino. Il Milan ha vinto con un punteggio di 3-1, grazie a un gol di Fofana. La partita ha visto le due squadre affrontarsi con intensità, con il Milan che ha concluso l'incontro in vantaggio.

Il Milan l'ha sblocca grazie ad un eurogol di Pavlovic: dal limite ha lasciato partire un pallonetto di potenza che Paleari non è riuscito a parare Rabiot e Pulisic provano il fraseggio dentro l'area avversaria, l'americano però non è riuscito a concludere a causa di una deviazione. Nulla da fare Il Torino continua a cercare il gol del vantaggio. Milan moscio, quasi mai sceso in campo Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino di Serie A 3-1: arriva il tris grazie a Fofana | Live News

Articoli correlati

Milan-Torino 3-1, Rabiot e Fofana stendono il Toro | Serie A NewsRabiot riporta in vantaggio il Milan, due minuti dopo Fofana stende il Torino nella 30ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026: il racconto dei...

Bologna-Milan di Serie A 0-3: tris con Rabiot! | LIVE NEWSAlle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE testuale con...

Aggiornamenti e notizie su Milan Torino di Serie A 3 1 arriva il...

Temi più discussi: Milan-Torino, ecco come comprare i biglietti del match di San Siro; AC Milan-Torino, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri; Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Milan-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Fullkrug, Nkunku, Gimenez, Simeone, Adams e Zapata.

Milan-Torino 3-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pavlovic, Simeone, Rabiot e FofanaLa diretta live di Milan-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Milan-Torino, il risultato LIVECosì l'allenatore del Milan: Questa è una partita importante, arriviamo da una sconfitta e la classifica si sta accorciando. E poi il Torino sta facendo bene: servirà una gara tecnicamente molto vali ... sport.sky.it

44' - Pareggia il Torino col gol di Simeone! #MilanTorino 1-1 facebook

#MilanTorino di #SerieA: la partita di ‘San Siro’ in diretta | Live News #SerieA #SempreMilan #ACMilan x.com