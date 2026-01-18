Milan-Lecce di Serie A 0-0 | annullato un gol per fuorigioco | LIVE News
Alle 20:45 si disputa allo stadio San Siro di Milano la partita tra Milan e Lecce, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui in tempo reale gli aggiornamenti su questa gara, che si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, dopo la validità di un gol annullato per fuorigioco. Restate aggiornati con il nostro live testuale.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlovic, Athekame, Bartesaghi, Y. Fofana, Loftus-Cheek, Modric, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Štulic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Primavera 1, Lazio-Milan 1-1 in diretta: gol annullato a Plazzotta per fuorigioco | LIVE News
Milan-Genoa di Serie A 0-1: gol annullato a Pulisic per fallo di mano | LIVE News
Alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano si gioca Milan-Genoa, partita valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. La cronaca in tempo reale fornirà aggiornamenti su tutte le azioni e i risultati, tra cui il gol annullato a Pulisic per fallo di mano. Segui con noi l’andamento della sfida e le principali novità del match.
Milan-Napoli 2-1: gol e highlights | Serie A
’’ La formazione ufficiale del Milan che affronterà il Lecce: riposo per Modric, c’è Jashari al suo posto. Estupinan a sinistra, in attacco torna la coppia Pulisic-Leao. Ancora fuori Pavlovic #milanlecce #milanpress - facebook.com facebook
Le ufficiali di Milan-Lecce Ricci titolare tra i rossoneri x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.