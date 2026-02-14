Primavera 1 Genoa-Milan 0-0 | rossoblù vicini al gol | LIVE News
Il match tra Genoa e Milan Primavera si è concluso con un pareggio a reti inviolate, lasciando i rossoblù più vicini al gol. La partita, iniziata alle 13.00, si disputa nel quadro della 25ª giornata del campionato Primavera 1, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per la classifica.
Alle ore 13.00 si gioca Genoa-Milan Primavera, gara valida per la 25^ giornata del campionato Primavera 1. Segui in LIVE la partita con noi!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Primavera 1, Milan-Lazio 0-1: rossoneri vicini al pareggio con Colombo | LIVE NEWS
Primavera, Bologna-Milan 0-0: clamorosa occasione rossoblù | LIVE NEWS
Alle ore 14:00 al Centro Tecnico Niccolò Galli si disputa Bologna-Milan, match valido per la 15ª giornata del campionato Primavera.
Primavera, Genoa-Milan (0-0): inizia la gara...1' Ci prova subito dalla distanza Pandolfi, Baccelli blocca senza grossi problemi. 0' Inizia la gara: primo pallone per il Milan che oggi gioca con la terza maglia ... milannews.it
Il Milan Primavera cerca di interrompere la serie negativa contro il GenoaAnalisi approfondita della sfida tra le formazioni Primavera di Genoa e Milan disputata allo Sciorba Stadium di Genova, con uno sguardo alle attuali difficoltà dei giovani rossoneri. La partita tra le ... notiziemilan.it
