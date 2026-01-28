napoli conte pronto a lanciare olivera dal primo minuto

Napoli si prepara a una partita decisiva contro il Chelsea. Conte ha deciso di schierare Olivera fin dal primo minuto, puntando sulla sua esperienza per cercare di superare gli ostacoli delle assenze e portare a casa la vittoria. La squadra si concentra in vista di uno degli impegni più importanti della stagione.

Il Napoli si prepara alla sfida decivisa contro il Chelsea per il passaggio del turno, nonostante le tante ormai note assenza Antonio Conte proverà a cambiare qualcosa dal primo minuto nella sfida agli inglesi. In porta ci sarà Meret, in difesa il terzetto sarà composto da Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno. Ai lati del centrocampo torna Olivera a sinistra, con Spinazzola che verrà dirottato a destra. Nel mezzo la coppia composta da Lobotka e McTominay. In attacco Vergara ed Elmas a supporto di Hpjlund. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

