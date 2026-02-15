Napoli Conte a DAZN prima della Roma | C’è poco da imputare ai ragazzi sensazioni buone perché abbiamo fatto una buonissima partita col Como!

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Roma, Massara: «Con Gasperini ottimo rapporto e confronto continuo. Pisilli sta acquisendo una dimensione superiore, sul futuro di Dybala dico questo» Moviola Torino Bologna: brivido VAR sul pari di Vlasic. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Thuram si è lasciato andare a qualche commento dopo il pari tra Juventus e Lazio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vittoria, infortuni, McTominay e il mercato: cosa ha detto Conte dopo il Genoa; Calendario Napoli Serie A Enilive 2025-2026, tutte le partite di campionato sono visibili su DAZN; Conte: Stagione assurda, se siamo intelligenti faremo una riflessione su rosa e mercato; Il tecnico del Genoa a Dazn: la squadra se la meriterebbe una vittoria su una grande, certo non credo che il Napoli sarà d’accordo. Conte ti convinceva anche con la coerenza.

Napoli-Roma, Conte: «Faremo la nostra partita, sensazioni positive»Le parole di Antonio Conte a Dazn nel pre-gara di Napoli-Roma: «Le sensazioni sono buone, stiamo facendo ottime partite: c'è poco da imputare a questi ragazzi. ilmattino.it

Napoli-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Napoli-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Gasperini facebook

#Napoli- #Roma: le probabili formazioni di Conte e Gasperini x.com