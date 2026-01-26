Nell'incontro tra Roma e Milan terminato 1-1, entrambe le squadre hanno affrontato una partita equilibrata. Nonostante le percezioni di un dominio della Roma, l'analisi tattica evidenzia come le occasioni e il controllo siano state più distribuite. Un risultato che riflette la parità in campo, con poche concessioni da entrambe le parti. Di seguito, un'analisi dettagliata delle strategie adottate e delle chiavi di lettura di questa sfida.

Partita difficile, pareggio importante e pesante per i rossoneri in Roma-Milan 1-1: una partita che a detta di tutti doveva finire con i giallorossi nettamente vincitori. Il motivo, come sempre, per gli altri è che hanno avuto il predominio del gioco. Poi però se si va a guardare Mike Maignan, portiere esaltato da tutti, ha dovuto fare al massimo una parata complicata. Difendersi bassi non significa giocare male, è una scelta. E sta funzionando. Il vero problema, semmai, è nello sviluppo dell'azione. L'analisi tattica di Mattia Pellé, match analyst, in questo video ci mostra come i rossoneri abbiano sbagliato tantissimo tecnicamente, con Rafa Leao e Christopher Nkunku davvero disastrosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Disastro Leao e Nkunku! Analisi Roma-Milan 1-1: abbiamo concesso poco

Approfondimenti su disastro leao

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ambrosini dopo Roma-Milan: Male Leao e Nkunku, stare a -5 dall'Inter con quest'attacco è un'impresa; Roma-Milan, le formazioni ufficiali: Gasperini riparte da Malen. Allegri sceglie Leao e Nkunku; Roma-Milan, le pagelle di CM: Maignan un muro. Malen un passo indietro. Deludono Leao e Nkunku; Rammarico Roma, sorridono Inter e Juventus. Allegri non è il caso di far giocare Fullkrug al posto delle promesse evanescenti Leao e Nkunku?.

Allegri spiega i cambi di Leao e Nkunku: In quel momento mi serviva un saltatore e uno cattivo come PulisicMassimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pareggio 1-1 in casa della Roma. Ecco un breve estratto delle sue ... milannews.it

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: Allegri rinuncia a Nkunku, tornano Leao e Pulisic. Di Francesco in emergenzaLe formazioni ufficiali di Milan-Lecce: Allegri manda Nkunku in panchina e schiera Leao-Pulisic, mentre Di Francesco si trova a dover affrontare la sfida con tante assenze ... sport.virgilio.it

Disastro Manchester City! Bodo/Glimt avanti 3-0 in Champions in 60': l'ex Milan Hauge batte l'ex Milan Donnarumma Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook