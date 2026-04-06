Politano entra e rompe l' equilibrio | sorpasso Napoli sul Milan

Nel match tra Napoli e Milan, al minuto 78, Matteo Politano ha segnato un gol che ha sbloccato il risultato. Con questa rete, il Napoli ha vinto 1-0 contro i rossoneri e ha preso il comando nella classifica di campionato. La partita si è conclusa con il sorpasso dei padroni di casa sui rivali in classifica.

Un gol dell'esterno della Nazionale a poco più di 10 minuti della fine regala un importante successo agli azzurri, che conquistano la seconda piazza in classifica ai danni dei rossoneri Un gol di Matteo Politano al minuto 78 rompe gli equilibri di Napoli-Milan e consente agli azzurri di battere i rossoneri per 1-0 e di sorpassarli in classifica. Vittoria importante per la squadra partenopea, che mantiene 8 punti sul quinto posto e conquista la seconda piazza alle spalle dell'Inter, che resta distante 7 punti. CONTE PERDE HOJLUND - C'è un'assenza eccellente nell'undici titolare del Napoli. Gli azzurri perdono Rasmus Hojlund, alle prese con un problema fisico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli-Milan 1-0, Politano entra e stende Allegri: ora Conte è secondoL’Inter era già pronta a godersi il regalo di Pasqua, la sorpresa più dolce dall’uovo che avrebbe fatto felici grandi e piccini nerazzurri. Leggi anche: Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano (7) entra e segna, Nkunku e Fullkrug (5) spenti, Alisson Santos (7) accende la squadra di Conte Politano entra e stende il Milan, Napoli a -7 dall'Inter e i rossoneri salutano lo ScudettoNapoli-Milan 1-0 Marcatore: 34' st Politano Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 6 (40' st Beukema sv), Buongiorno 6, Olivera 6; Gutiérrez 6, ... gazzettadelsud.it Prato calcio, Politano rompe il silenzio e spegne il caso Gacem: lo stadio e la verità della proprietà sulle dimissioni di AsmaaPRATO La crisi si chiude (per ora) con una nota ufficiale. E si riapre sullo stadio. Perché dopo giorni di voci, retroscena, sussurri che parlavano di fratture personali e terremoti societari, la prop ... msn.com