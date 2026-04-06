Milan vince il Napoli grazie a un gol di Politano | sorpasso in classifica

Il Napoli ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Milan, grazie a un gol di Politano. Con questo risultato, la squadra partenopea ha superato i rossoneri in classifica, raggiungendo il secondo posto con 65 punti. La partita si è svolta in un clima di grande tensione, con entrambe le squadre impegnate a controllare il gioco sin dalle prime fasi.

Il Napoli batte il Milan 1-0, sorpassa i rossoneri e si prende il secondo posto in classifica a quota 65. L'Inter capolista consolida il primato con sette punti di vantaggio ora sui partenopei, mentre, a sette giornate dalla fine del campionato, i rossoneri sono a -9 dalla vetta. Decide un gol di Politano al 34' del secondo tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, vince il Napoli grazie a un gol di Politano: sorpasso in classifica Politano entra e rompe l'equilibrio: sorpasso Napoli sul MilanUn gol dell'esterno della Nazionale a poco più di 10 minuti della fine regala un importante successo agli azzurri, che conquistano la seconda piazza... Napoli secondo in classifica, Milan battuto 1-0: decide Politano(Adnkronos) – Il Napoli vola al secondo posto in classifica superando il Milan oggi ospite al Maradona: 1-0 il risultato finale del big match che... Temi più discussi: Pronostico Napoli-Milan quote analisi 31ª giornata Serie A; Napoli-Milan, ultima chance scudetto: 5mila tifosi rossoneri invadono Milanello; Serie A, Napoli-Milan: pronostici, migliori quote e scommesse; Napoli-Milan, probabili formazioni: Hojlund e il tridente, Allegri recupera Leao. Napoli-Milan, Politano spezza il equilibrio e rilancia la rimonta degli azzurriNapoli vince 1-0 il posticipo del 31° turno grazie a Politano: il gol decisivo arriva su un cross respinto male e allontanato di testa da De Winter, Maignan battuto dal sinistro dell'attaccante. notizie.it Napoli-Milan 1-0: gol e highlights. Politano entra e firma la rete decisivaIl Milan è la squadra che ha inflitto al Napoli la sua sconfitta interna più ampia in Serie A negli ultimi 25 anni: 4-0 il 2 aprile 2023, grazie ad una doppietta di Rafael Leão e ai gol di Alexis ... sport.sky.it