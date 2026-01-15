Nel match tra Como e Milan, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 3-1, con Rabiot protagonista. Dopo aver subito il vantaggio di Kempf, i bianconeri sono riusciti a rimontare grazie alle reti di Nkunku e Rabiot, consolidando il secondo posto in classifica a tre punti dall’Inter. Ecco il resoconto dettagliato di una partita importante per la corsa allo scudetto.

Como Milan 1-3, Nkunku e Rabiot ribaltano l’iniziale vantaggio di Kempf. I rossoneri ora sono secondi dietro l’Inter. Il resoconto. La sfida tra Como Milan si è rivelata una delle gare più vibranti e tatticamente complesse della stagione, regalando spettacolo e colpi di scena dal primo all’ultimo minuto. Sotto la pioggia del Sinigaglia, la squadra di Massimiliano Allegri ha portato a casa la vittoria e portandosi a -3 dall’Inter. Il match è iniziato subito in salita per i rossoneri. Al 10?, sugli sviluppi di un corner, Kempf salta più in alto di tutti e fa 1-0 per i padroni di casa, approfittando di una disattenzione della retroguardia ospite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Como Milan 1-3, Rabiot trascina i rossoneri: ora la squadra di Allegri è da sola al secondo posto a -3 dall’Inter. Il resoconto del match

Leggi anche: Fiorentina Milan 1-1, Nkunku risponde a Comuzzo: i rossoneri restano al secondo posto. Il resoconto

Leggi anche: Pagelle Como-Milan 1-3, i voti della partita: Rabiot trascina i rossoneri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Como-Milan: Match Preview; Como-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Como-Milan LIVE; Como-Milan, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.

Como-Milan (1-3), le pagelle: Nkunku risponde dal dischetto a Kempf poi ci pensa Rabiot. Maignan vince il duello con Nico Paz - Il Como gioca, crea, ma trova sempre Maignan pronto a respindere ogni tiro. leggo.it