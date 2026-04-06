Napoli-Milan 1-0 le pagelle | Politano 7 entra e segna Nkunku e Fullkrug 5 spenti Alisson Santos 7 accende la squadra di Conte

Nel match tra Napoli e Milan, la squadra partenopea ha conquistato una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Politano, entrato in campo e decisivo. Durante la partita, Nkunku e Fullkrug hanno mostrato poca incisività, mentre Alisson Santos si è distinto per aver dato energia alla squadra di Conte. Tra le altre valutazioni, Milinkovic-Savic ha commesso un’uscita imprecisa su un colpo di testa, senza poi rischiare ulteriormente.

Di seguito le pagelle del match. PAGELLE NAPOLI MILINKOVIC-SAVIC 6 Un?uscita a vuoto su un colpo di testa di Pavlovic, poi zero rischi. Una gara portata a termine senza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano (7) entra e segna, Nkunku e Fullkrug (5) spenti, Alisson Santos (7) accende la squadra di Conte PAGELLE E TABELLINO Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos trascina Conte. Casadei entra troppo tardiVoti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A, Il Napoli batte il Torino e... Alisson Santos e Politano dopo Napoli-Torino: le loro paroleAlisson Santos e Matteo Politano hanno parlato nel post-partita di Napoli-Torino a DAZN. Temi più discussi: Napoli-Milan, ultima chance scudetto: 5mila tifosi rossoneri invadono Milanello; Napoli-Milan, chi è l'anti-Inter?; Napoli-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, Napoli-Milan: pronostici, migliori quote e scommesse. SI PARTE!!! Primo possesso per il Napoli...20:47Serie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Napoli-Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Napoli-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di PolitanoLa diretta live di Napoli-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, zona scudetto dopo Napoli-Milan 1-0. Inter a +7 sul Napoli e +9 sul Milan. facebook LIVE MN - Napoli-Milan (0-0): inizia la partita al Maradona... x.com