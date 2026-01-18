Milan-Lecce 1-0 | la sblocca di testa Füllkrug! | Serie A News

Nel match tra Milan e Lecce, Füllkrug ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera, portando i padroni di casa in vantaggio. L’attaccante tedesco ha realizzato con un colpo di testa su cross di Saelemaekers, contribuendo alla vittoria della squadra milanese. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, segnando un importante passo avanti per il Milan in questa stagione di Serie A.

Al 10' del match tra Como e Milan, Marc-Oliver Kempf ha aperto le segnature con un preciso colpo di testa, sfruttando il cross di Martin Baturina. La partita, valida per la Serie A, si sviluppa con il Como in vantaggio grazie a questa rete iniziale, che mette in evidenza l'equilibrio e l'impegno delle due squadre in campo.

